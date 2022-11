Manette e condanne. La lenta e paziente strategia cinese a Hong Kong

C’è una foto di ieri, scattata fuori dal tribunale di West Kowloon, a Hong Kong, che rappresenta in modo chiaro la strategia che Pechino applica da più di due anni nell’ex colonia inglese. E dice molto anche di ciò che succede nei paesi autoritari quando le democrazie con cui si rapportano a un certo punto si distraggono, cedono, decidono di sacrificare dei piccoli pezzi di libertà in virtù di un bene più grande, che però non arriva mai. Ieri, al tribunale di West Kowloon era attesa la sentenza del processo che va avanti da due mesi nei confronti di sei personaggi di spicco della società civile dell’ex colonia. Li hanno fotografati tutti insieme, gli imputati: il noto avvocato Margaret Ng, l’ex parlamentare Cyd Ho, l’accademico Hui Po-keung, la cantante e attivista Denise Ho, Sze Ching-wee e il novantacinquenne cardinale della chiesa cattolica Joseph Zen, con la croce al collo e il bastone a sostenerlo. Sono i rappresentanti di una società libera e critica, e sono stati tutti ritenuti colpevoli e condannati a una multa per avere messo in piedi, nel 2019, il fondo 612 Humanitarian Relief, che all’inizio delle proteste di massa per la legge sull’estradizione era servito a dare supporto legale a chi veniva incriminato dalle autorità.

