Del 7 ottobre va ricordata l'umanità dei sopravvissuti, più che l'epifania del male

Le parole di Steven Spielberg sulla “barbarie indicibile” del 7 ottobre, così simile a quella degli anni Quaranta del secolo scorso, e la notizia che la USC Shoah Foundation, creata dal regista sulla scia di “Schindler’s List”, sta raccogliendo centinaia di testimonianze di sopravvissuti del pogrom di Hamas, hanno risvegliato in me ricordi lontani. Era il 2006, e si parlava un po’ ovunque delle “Benevole”, il famigerato operone di Jonathan Littell, vincitore del Goncourt, che ripercorreva l’atroce carriera del nazista Max Aue – quasi mille pagine di discesa agli inferi, ogni girone più kitsch del precedente. Chissà chi avrà il coraggio di trarre un film da questa roba, e chissà con quali mezzi espressivi se la caverà, ci chiedevamo all’epoca con Andrea Minuz (entrambi, da dottorandi, studiavamo la Shoah nel cinema). A rendere intrigante la domanda non era tanto la circostanza che Littell dedicasse gran parte del romanzo a una fase dello sterminio relativamente negletta dal cinema, forse perché troppo sanguinaria – la fase per così dire “artigianale” condotta dalle Einsatzgruppen in Europa orientale tra fucilazioni e fosse comuni, prima della fase “industriale” delle camere a gas. No, a incuriosirci era il fatto che Littell raccontasse le imprese di Aue tuffando il lettore in una sorta di vivida e ininterrotta soggettiva cinematografica: voleva immergerlo nella testa di un nazista, perché vedesse tutto con i suoi occhi.

