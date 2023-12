“Distruggendo gli islamisti, Israele fa un favore al mondo civilizzato”. Parla Efraim Inbar

“Hamas è molto popolare fra i palestinesi”, dice il professore della Bar Ilan University, presidente del Jerusalem Institute for Strategy and Security. "Il day after a Gaza non è molto realistico. Israele non rimarrà nella Striscia e neanche l’Autorità Palestinese sa cosa fare"

“Stiamo avanzando a Gaza, eliminiamo terroristi su terroristi, ma siamo preoccupati per gli ostaggi e non ci sono scambi sul tavolo. Abbiamo poche settimane davanti”. Parlando al Foglio, Efraim Inbar, professore emerito alla Bar Ilan University, presidente del Jerusalem Institute for Strategy and Security e già consigliere di Benjamin Netanyahu, prova a fare il punto della guerra a Gaza. “Hamas è molto popolare fra i palestinesi e gli americani hanno un problema perché vogliono la soluzione due stati. Il day after a Gaza non è molto realistico, neanche l’Autorità Palestinese sa cosa fare e questo ci darà più tempo. Neanche gli egiziani vogliono la Striscia. Chi vuole gestire una popolazione pro Hamas e a favore dei Fratelli Musulmani? E Israele non rimarrà nella Striscia dopo aver distrutto Hamas. Niente di buono quindi verrà da Gaza dopo Hamas”.



Nella Striscia, cambierà la sicurezza. “Ci sarà sicuramente una buffer zone per i kibbutz attaccati e al sud al confine con l’Egitto per prevenire l’ingresso di armi” prosegue al Foglio Inbar. “Gli egiziani non sono stati in grado di fermare l’infiltrazione di missili. Dopo sedici anni di continui attacchi contro la popolazione israeliana, durante i quali Israele ha cercato di contenere Hamas e di scoraggiarla, la presenza di un’entità terroristica lungo il suo confine non è più tollerabile”.