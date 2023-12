"Nelle università occidentali è in corso un boicottaggio informale d'Israele"

“Stiamo avvertendo un boicottaggio informale che include il rifiuto di accettare e rivedere le pubblicazioni di studiosi israeliani, il rifiuto di offerte di partecipare a conferenze in Israele e la fine degli inviti a conferenze all’estero”. Così ad Haaretz la professoressa Rivka Carmi, ex presidente dell’Università Ben-Gurion del Negev. “Ci sono studiosi che si rifiutano di prendere in considerazione i curriculum degli scienziati israeliani”. Le possibilità che i ricercatori israeliani vengano accettati per un postdoc all’estero sono diminuite di una percentuale a due cifre. Rivela Rachelle Alterman, professoressa al Technion, il MIT israeliano: “Nelle istituzioni statunitensi sarà difficile trovare qualcuno disposto ad accettare i ricercatori israeliani”.

