Difendere gli ebrei con i fatti. Appello ai leader

Mettere da parte le bandierine e scendere in piazza martedì a Roma per dire mai più e ricordare che contro l’antisemitismo non ci possono essere divisioni. Parlare è un conto. Metterci la faccia è un altro

Parlare è un conto. Metterci la faccia è un altro. L’eccezionalismo italiano sulla difesa di Israele è un tratto culturale di cui andare orgogliosi. Dal 7 ottobre a oggi, pochi paesi in giro per l’Europa hanno avuto la fortuna di avere una classe dirigente politica che ha fatto tutto il necessario per condannare senza appello e senza ambiguità lo sterminio compiuto due mesi fa dai terroristi di Hamas e per fare qualcosa per aggiungere, pur da posizioni differenti, un tassello più o meno grande al grande mosaico della lotta contro l’antisemitismo. L’eccezionalismo italiano ha retto nonostante diverse valutazioni critiche arrivate nel corso del tempo, specie dal fronte politico progressista, contro l’entità dell’azione difensiva portata avanti dall’esercito guidato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ma anche qui, a differenza di altri paesi europei, non si registra alcuna dichiarazione dell’opposizione e della maggioranza che possa lasciare intendere, anche lontanamente, un’equivalenza tra il pogrom dei terroristi e l’azione difensiva di Israele.