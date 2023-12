Dal memoriale della Shoah di Bobigny l'urlo antisemita di Francia

Parigi. “La resistenza è un diritto, il terrorismo è un mezzo”. Siamo a Bobigny, banlieue alle porte di Parigi situata nella Seine-Saint-Denis, il dipartimento con il più alto numero di foreign fighters partiti a fare il jihad nel territorio siro-iracheno. Bobigny è anche il comune da cui, durante la Seconda guerra mondiale, partivano i treni della morte verso Auschwitz, e dove oggi l’ex stazione è stata trasformata in un memoriale della Shoah. Eppure, mercoledì scorso, come rivelato da un reportage del Journal du dimanche, Bobigny è stata teatro di una conferenza violentemente antisemita, organizzata dal sindaco comunista Abdel Sadi e dall’antenna locale della Cgt, il sindacato storico della sinistra francese. Il pretesto era la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, ma rapidamente le tavole rotonde e i dibattiti si sono trasformati in meri j’accuse contro Israele, “uno stato che colonizza” i palestinesi, come ha riassunto il primo cittadino di Bobigny, definendo il suo comune una “banlieue rossa che è a immagine e somiglianza del dipartimento e del mondo”. I relatori? Christophe Oberlin, professore universitario, chirurgo, militante anti israeliano e amico del comico antisemita Dieudonné M’bala M’bala, pluricondannato per discriminazione razziale e famoso per aver detto che le camere a gas non sono mai esistite. Ma anche Ramy Shaath, militante egiziano-palestinese, noto per aver co-fondato il movimento di boicottaggio di Israele Bds (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni su Israele).

