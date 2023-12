Il consiglio comunale della città californiana dove ci si rifiuta di condannare Hamas

A Oakland, California, soltanto il 33 per cento della popolazione è bianca. È una città portuale progressista ed etnicamente molto varia, viene chiamata la Brooklyn di San Francisco, da cui è separata dal Bay Bridge. Qui nel 2020 Bernie Sanders, il candidato della sinistra più radicale, vinse alle primarie democratiche contro Joe Biden con quasi dieci punti di vantaggio. La città a gennaio ha eletto come sindaco la millennial Sheng Thao, la prima sindaca di origini laotiane e la prima che vive in una casa in affitto. Il consiglio comunale di Oakland il 28 novembre ha deciso di dire la sua sulla guerra in corso in medio oriente. Con un voto di 8 a 0 è passata una proposta per un cessate il fuoco permanente tra Israele e Hamas, “il rilascio degli ostaggi e un accesso senza restrizioni per l’assistenza umanitaria a Gaza, il ripristino e distribuzione di acqua, cibo, elettricità e attrezzature sanitarie, e il rispetto per il diritto internazionale”. Appena prima era stato invece bocciata per 2 voti a 6 la proposta di condannare espressamente le uccisioni e il rapimento degli ostaggi da parte di Hamas avvenute il 7 ottobre. La mozione, proposta del consigliere Dan Kalb, chiedeva semplicemente di dire: Hamas ha compiuto un terribile atto omicida, Hamas è un’organizzazione terroristica. Ma per sei consiglieri era una posizione troppo estrema condannare un attacco antisemita come non se ne vedevano dagli anni Quaranta.

