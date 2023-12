"Si è scatenato un pregiudizio universale nei confronti di Israele", ci dice Howard Jacobson

Il tono con cui lo dice è quello dello sconforto e dell’ira. “Israele è uno stato fondato da rifugiati politici. Gente scampata allo sterminio nazista. Come lo si può tacciare di essere uno stato coloniale, al modo in cui fanno nelle piazze, nelle università, nei circoli intellettuali di sinistra. Fuggire dai pogrom, trovare un riparo alla persecuzione, non è un atto di conquista, né un gesto predatorio. Significa mettersi in salvo. E’ sconcertante il livello di mistificazione raggiunto”. Howard Jacobson è uno scrittore britannico che non entra facilmente nell’arena dell’impegno politico. Ha vinto il Man Booker Prize nel 2010, il secondo nella storia a ottenerlo con un romanzo umoristico, L’enigma di Finkler (in Italia tradotto da La Nave di Teseo).

