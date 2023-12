Il ministro degli Esteri Joseph Wu dice all'Europa: difendere Taiwan serve a tutti

Taipei. “Quando i leader europei incontreranno quelli cinesi, dovranno tenere in considerazione Taiwan”: così il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, durante un incontro con i giornalisti nella capitale taiwanese, sottolinea le minacce cinesi verso Taipei e i rischi per Bruxelles nel caso in cui venissero meno la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan, “indispensabili per la sicurezza e la prosperità globale”. Rispondendo a una domanda del Foglio, Wu dice di auspicare che von der Leyen e Michel “possano sollevare la questione di Taiwan, affermando l’importanza della pace nello Stretto e che l’Ue si opporrà a qualsiasi modifica unilaterale dello status quo attraverso lo Stretto con la forza o la coercizione” della Cina.

