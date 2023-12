Le linee rosse e sottilissime di Pechino con l'Europa

Al primo summit Ue-Cina degli ultimi quattro anni, Xi vuole tornare al business as usual, ma la sua politica autoritaria pesa come un macigno

I giornali cinesi ieri aprivano tutti con la notizia della visita a Pechino del dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka ricevuto dal leader cinese, Xi Jinping. “La Cina è pronta a continuare a rafforzare il coordinamento strategico con la Bielorussia e a sostenersi fermamente a vicenda”, ha detto Xi. Nelle stesse edizioni, altri articoli ed editoriali avevano toni inusualmente moderati nei confronti dell’Unione europea in vista del primo Summit Eu-Cina da quattro anni: non abbiamo alcun conflitto in corso con l’Europa, ha scritto il falchissimo giornale Global Times.