Le speranze europee sul prossimo summit tra Ue e Cina

Bruxelles punta a ottenere un disgelo con Pechino analogo a quello che Xi Jinping ha lanciato verso l'America dopo il faccia a faccia con Joe Biden. Ma le aspettative sono basse e a pesare sono pandemia e guerra in Ucraina

Le difficoltà economiche che sta vivendo la Cina basteranno a convincere Xi Jinping a fare concessioni economiche e geopolitiche all’Unione europea? È con questa speranza, più che convinzione, che Charles Michel e Ursula von der Leyen sono partiti per Pechino, dove domani si terrà il primo summit Ue-Cina dal 2019. I due leader dell’Ue si augurano come minimo di ottenere un segnale di disgelo analogo a quello che il presidente cinese ha lanciato verso l’America dopo il faccia a faccia con Joe Biden il 15 novembre. Ma le aspettative di una svolta che permetta di ottenere da Pechino gesti reali sull’economia e sulla guerra russa in Ucraina sono basse.