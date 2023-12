Sabotaggi incrociati tra Cina, Russia e Ucraina

L’altro ieri i Servizi di sicurezza ucraini hanno fatto saltare un pezzo della ferrovia che collega la Russia alla Cina con almeno quattro esplosioni che si sono verificate nella galleria di Severomuisk, sulla linea ferroviaria Bajkal-Amur nel tratto più vicino alla Mongolia. A confermare la notizia è stato un ufficiale dell’Sbu a Politico. Il sabotaggio dimostra la capacità dell’intelligence ucraina di effettuare azioni anche a seimila chilometri di distanza dal confine con la Russia. Quel tratto della nota ferrovia sovietica Bajkal-Amur è fondamentale per i rifornimenti che arrivano dall’estremo oriente alla Russia: “E’ l’unico collegamento ferroviario serio tra la Federazione russa e la Cina. E attualmente questa rotta, usata anche per le forniture militari, è paralizzata”, ha detto la fonte a Politico. Non ci sarebbero state vittime dopo l’esplosione dei quattro ordigni perché a essere colpito è stato un treno merci, e la Russia avrebbe aperto un’indagine per un “attacco terroristico”.

