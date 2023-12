Così la Repubblica ceca insegna al resto dell'Ue come si può fare il derisking con Pechino

In pochi anni la Repubblica ceca è passata dal rappresentare uno dei paesi europei con legami più stretti con la Repubblica popolare cinese a uno dei più aggressivi nei confronti di Pechino e vicini a Taiwan assieme alla Lituania. Dopo l’entrata di Praga nell’iniziativa cinese 16+1 per “sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali e rafforzare il partenariato strategico tra Ue e Cina”, i rapporti tra Praga e Pechino sono proseguiti, tra visite istituzionali a Taipei e minacce di sanzioni della Cina, fino all’invito di Xi Jinping a gennaio scorso a una videoconferenza con l’ex presidente ceco Miloš Zeman per “approfondire e ampliare la cooperazione tra i due paesi”. Poche settimane dopo, l’attuale presidente Petr Pavel, in carica da marzo, ha risposto all’invito a modo suo, accettando la telefonata della presidente taiwanese Tsai Ing-wen e diventando il primo capo di stato dell’Unione europea a comunicare in linea diretta con un presidente taiwanese. Pechino in risposta ha azzerato i canali diplomatici con Praga. Ed è in questo spazio vuoto che è entrata in punta di piedi Taiwan: dall’elezione di Pavel il viaggio di una delegazione di 150 deputati cechi a Taipei ha portato alla firma di 11 memorandum d’intesa per rafforzare i legami economici, politici e culturali tra i due paesi e a un accordo per la vendita a Taiwan di armi e camion per il trasporto di missili.

