Gli alleati della Nato ribadiscono l'impegno in Ucraina. Le lacune

Bruxelles. Il sostegno finanziario e militare all’Ucraina è di “importanza esistenziale” per l’Europa, ha detto ieri Olaf Scholz davanti al Bundestag, confermando che “continuerà per tutto il tempo necessario” nonostante i problemi di bilancio in cui la Germania è piombata dopo che una sentenza della Corte costituzionale ha messo un freno alla sua capacità di indebitarsi. “Nessuno di noi vuole immaginare quali sarebbero le conseguenze molto più gravi per noi se (Vladimir) Putin vincesse questa guerra”, ha spiegato il cancelliere tedesco. “L’Ucraina non sta solo difendendo la pace per i suoi cittadini, ma anche per l’Europa”, ha detto il suo ministro degli Esteri, Annalena Baerbock, ricordando che il prossimo anno Berlino stanzierà 8 miliardi per gli aiuti militari a Kyiv. Nel momento in cui da alcune capitali arrivano segnali di esitazione, l’Alleanza atlantica cerca di rimobilitarsi.

