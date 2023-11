La moglie del capo delle spie ucraine è stata avvelenata. Una storia d'amore contro Putin

L’avvelenamento da metalli pesanti si manifesta prima con la nausea e il prurito; poi con il dolore addominale e il vomito; poi arrivano i danni al fegato, all’apparato circolatorio e al sistema nervoso. Marianna Budanova è in un letto di ospedale sorvegliata. E’ la moglie del capo dell’intelligence militare di Kyiv, Kyrylo Budanov, che scoprì con qualche ora di anticipo il piano russo per prendere i palazzi della democrazia all’alba del 24 febbraio 2022 e lo fece saltare. Budanov è l’uomo dietro le operazioni segrete in Russia, Mosca gli dà la caccia dal 2016 e lo ha condannato in contumacia per l’esplosione sul ponte di Kerch alla vigilia del compleanno di Putin.

