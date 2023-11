Il segretario dell'Onu Guterres crede più alle stime di Hamas che a quelle ucraine

Guterres fa suo il numero delle vittime diffuso dai terroristi palestinesi, mentre considera propaganda le cifre diffuse da Kyiv, che per la distruzione di Mariupol calcola oltre 20 mila morti civili mentre per l’Onu sono appena 1.348

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, auspica – come è ovvio nel suo ruolo – un prolungamento della tregua a Gaza, invitando a proseguire “il dialogo che ha portato al rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane” nella speranza che si arrivi a “un cessate il fuoco umanitario totale”. Si tratta di una dichiarazione di rito, senza alcun impatto reale sulle decisioni degli attori in campo. Ma forse è proprio ciò che ci si attende dal segretario generale dell’Onu. Almeno se l’alternativa sono le dichiarazioni di Guterres delle settimane passate. Tipo quella che ha suscitato la forte reazione israeliana sul pogrom del 7 ottobre di Hamas che “non è avvenuto nel vuoto”, ma è il frutto della “soffocante occupazione” di Israele. O quella più recente, del 20 novembre, secondo cui a Gaza “stiamo assistendo a un’uccisione di civili che non ha eguali ed è senza precedenti in qualsiasi conflitto da quando sono segretario generale”.