"La produttività sarà la mia ossessione". Starmer e il male di cui l'Italia non si cura

Il leader del partito laburista, favorito alle prossime elezioni con una ventina di punti di vantaggio sui Tory, indica una strategia economica per il 2030 per portare il Regno Unito fuori dalla stagnazione. Appunti per Roma

Non bastava la “riabilitazione” di Tony Blair, ritenuto dalla sinistra l’incarnazione del mal “neoliberista”. E neppure l’elogio, in un articolo sul conservatore Telegraph, dell’odiata Margareth Thatcher per aver svegliato la Gran Bretagna dal suo torpore liberando le energie del mercato e dell’imprenditorialità, che ha suscitato le proteste dell’ala sinistra del suo partito. Il leader del partito laburista Keir Starmer, favorito alle prossime elezioni con una ventina di punti di vantaggio sui Tory, ieri ha impresso un’altra svolta politica alla sinistra britannica: “Lo scopo principale del prossimo governo laburista, la missione che sta al di sopra di tutte le altre, sarà quella di far aumentare la crescita della produttività della Gran Bretagna”. È un cambiamento marcato di linea, soprattutto rispetto alla recente parentesi di Jeremy Corbyn che nel suo dizionario politico aveva certamente la parola nazionalizzazioni ma non “produttività”: “È un obiettivo che per il mio partito Laburista diventerà un’ossessione”, ha detto.