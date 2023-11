A Londra Sunak ripesca Cameron al governo per dire: dritti al centro

Un bel ritorno indietro, per andare avanti, spostandosi però verso il centro: il premier britannico Rishi Sunak ha richiamato David Cameron, ex premier con un disastroso referendum sulla Brexit sulla coscienza, nominandolo ministro degli Esteri in un rimpasto spericolato fatto per liberarsi di una ingombrantissima ministra dell’Interno, Suella Braverman, che ne stava minando la credibilità con continue picconate da quell’area destra populista di cui è l’ultima, indiscussa interprete ora che Boris Johnson (e Nigel Farage) sono fuori dai radar e della quale potrebbe finire col farsi ufficialmente paladina. Che la credibilità di Sunak sia sana e salva è tutto da vedere, anche perché per l’uomo che prometteva stabilità all’interno di un partito che ha cambiato cinque premier in 13 anni (Cameron, Theresa May, Johnson, Liz Truss, Sunak, per rinfrescare la memoria) un rimpasto di governo non è un gran messaggio e la presenza di Cameron, seppur appannata da anni di inattività e oblio, nel migliore dei casi rischia di fargli ombra e nel peggiore di creargli imbarazzo, visto il suo coinvolgimento in nel pasticciaccio di lobby Grensill. I sondaggi, che nel 2018 mostravano una compatta avversione dell’opinione pubblica all’idea di rivederlo in politica, non si sono mostrati più clementi adesso, visto che Cameron è comunque legato a una stagione controversa di austerità, avvicinamento alla Cina e sanguinosi dibattiti sull’Unione europea. Inoltre non è eletto e quindi per poter servire nel governo gli è stato dato un seggio alla camera dei Lord, cosa che lo sottrae in teoria allo scrutinio del Parlamento in un momento in cui la politica estera è cruciale.

