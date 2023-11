Michel va da Orbán per provare a convincerlo a non spaccare l'Ue sugli aiuti a Kyiv

Bruxelles. E' una missione quasi impossibile quella che Charles Michel farà a Budapest lunedì, ma forse potrebbe diventare la più importante del suo mandato come presidente del Consiglio europeo: disinnescare la bomba di Viktor Orbán per far saltare in aria il sostegno dell'Unione europea all'Ucraina. Aiuti finanziari, assistenza militare, sanzioni contro la Russia, negoziati per l'adesione: il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre deve prendere all'unanimità decisioni fondamentali per Kyiv. Su ciascuna decisione pesa la minaccia del veto di Orbán, che ha inviato una lettera a Michel, avvertendo che non devono essere prese decisioni su finanziamenti, armi, sanzioni e allargamento, fino a quando non ci sarà una “discussione strategica” e un “consenso” sulla strategia dell'Ue sull'Ucraina. Dal testo della lettera, si capisce che ai suoi occhi l'obiettivo della vittoria militare dell'Ucraina e della sconfitta militare della Russia non è “realisticamente realizzabile”. “Gli sviluppi nella guerra in Ucraina, così come il contesto della sicurezza globale, economico e politico richiedono un periodo di riflessione e un potenziale aggiustamento dei nostri obiettivi e strumenti”, ha scritto Orbán, evocando la possibilità che gli Stati Uniti smettano di sostenere l'Ucraina.

