Israele è pronto ad accogliere gli ostaggi. I medici dicono: usciranno dal buio

Tel Aviv. Il Qatar ha annunciato che il cessate il fuoco scatterà domani mattina alle 7 (ora di Israele). E che saranno 13 i bambini e le donne che Hamas dovrebbe rilasciare per primi, alle 16. L’ufficio del primo ministro israeliano ha confermato di aver ricevuto un elenco “iniziale” di nomi. Con cautela, il premier Benjamin Netanyahu ha detto di “sperare” di liberare gli ostaggi. Ha aggiunto che l’impresa “non è senza sfide” e che, una volta portata a termine questa prima fase, resta l’impegno per far uscire anche tutti gli altri. Secondo il Wall Street Journal, una delle falle nei negoziati è imputabile al coinvolgimento della Croce Rossa preteso da Israele ma respinto da Hamas. I primi hanno chiesto che sia l’organizzazione umanitaria a ricevere gli ostaggi mentre la fazione palestinese vuole consegnarli direttamente all’Egitto. Israele ha poi espresso la necessità che la Cri abbia accesso ai prigionieri che resteranno a Gaza. Clausola che dovrebbe essere superflua, visto che l’accesso alle cure è già previsto de iure dal diritto internazionale umanitario. Ma Hamas, che non l’ha permesso finora e pare restare sulle sue posizioni. La mancanza di informazioni sulle condizioni di salute degli ostaggi e l’incertezza su chi sta per tornare a casa si fanno tortura psicologica per le famiglie.

