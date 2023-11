L'accordo con Hamas rende l'autodifesa di Israele ancora più debole

Ora gli occhi del mondo guardano all’accordo di tregua, alla sorte degli ostaggi di Hamas, alla lista dei prigionieri scambiati, all’incerta prospettiva di tregua e ripresa della guerra in una spirale di fatti che non è possibile prevedere in dettaglio. Le pressioni americane, quelle del partito umanitario e dell’opinione pubblica israeliana di fronte al dramma dei sequestrati hanno indotto Netanyahu, che sarà ancora in controllo fino alla fine del ciclo di guerra ma è strutturalmente delegittimato dal 7 ottobre, a votare in favore dell’accordo senza che la destra oltranzista potesse costruire un’alternativa di crisi e rifiuto. Israele venderà il deal come effetto della forte, durissima azione di devastazione inferta a Hamas, con i danni inevitabili ma orripilanti delle vittime civili a Gaza. Hamas sfrutterà la tregua per riorganizzare le sue difese, tentare un contrattacco, sopra tutto legittimarsi come soggetto della resistenza palestinese dopo aver sfidato ogni legge umanitaria e il senso stesso di una storia che viene da Auschwitz con il pogrom di sangue e orrore del 7 ottobre. I prigionieri liberati faranno con le dita il segno della vittoria e l’influenza politico-militare di Hamas, già enorme in Cisgiordania, è destinata a rafforzarsi e a ricollegarsi con l’asse della cosiddetta resistenza risalente alla guida iraniana. Asse potentemente sostenuto da un’opinione occidentale che già prima del 7 ottobre si esercitava nella retorica del boicottaggio e nella dannazione di Israele e del sionismo occupante, ma è esplosa dopo l’inizio dei combattimenti di autodifesa a Gaza.

