Israele approva l'intesa con Hamas sugli ostaggi. Netanyahu: "Accordo difficile ma giusto"

Saranno rilasciati 50 ostaggi nelle mani dei terroristi in cambio di prigionieri palestinesi, circa 150, e di una tregua umanitaria. "Continueremo a essere in guerra finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi", ha detto il premier israeliano

Israele approva l'intesa sugli ostaggi con Hamas. Netanyahu: "Accordo difficile ma giusto"



"Accordo difficile ma giusto. Non ci fermeremo fino a quando torneranno tutti e fino alla eliminazione di Hamas", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, commentando l'intesa con Hamas, mediata dal Qatar, in base alle quale i terroristi libereranno cinquanta civili in cambio di una pausa umanitaria e del rilascio di alcuni palestinesi nelle carceri israeliane.



Netanyahu ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti: Joe Biden ha contribuito a "migliorare il quadro dell’accordo presentato davanti a voi per includere più ostaggi a un prezzo inferiore". Il leader israeliano ha spiegato inoltre che dopo la breve tregua le operazioni dell'esercito israeliano riprederanno: "Voglio chiarire che siamo in guerra, continueremo a essere in guerra, continueremo a essere in guerra finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi. Distruggeremo Hamas, restituiremo tutti i nostri rapiti e i dispersi e garantiremo che a Gaza non ci sia nessun partito che rappresenti una minaccia per Israele”.

Israele ha pubblicato una lista di 300 prigionieri e detenuti palestinesi dalla quale verrano individuati i nomi che saranno poi liberati.



Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che l’accordo sugli ostaggi “segna un progresso significativo. Il risultato di oggi è il risultato di una diplomazia instancabile e di uno sforzo incessante in tutto il dipartimento e nel più ampio governo degli Stati Uniti", ha affermato in una nota, ringraziando Egitto e Qatar per il loro ruolo nelle trattative, e il governo israeliano per "aver sostenuto una pausa umanitaria".



"Accolgo con grande favore l’accordo raggiunto", afferma in una dichiarazione la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono molto grata a tutti coloro che nelle ultime settimane hanno lavorato instancabilmente attraverso canali diplomatici per mediare questo accordo". La richiesta "all’organizzazione terroristica di Hamas" è di "rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi e di consentire loro di tornare a casa sani e salvi". La Commissione europea "farà tutto il possibile per usare questa pausa per un aumento degli aiuti umanitari a Gaza".



Come si è arrivati all'accordo e cosa prevede