Ancora una volta sono gli Houthi che in nome dell'Iran alzano la tensione. Il cargo sequestrato

Da tre giorni si cerca di negoziare il rilascio della nave Galaxy Leader, che nel frattempo è arrivata in Yemen. Mentre aumentano le aspettative per una pausa umanitaria a Gaza, tra il canale di Suez e il Mar Rosso cresce la preoccupazione per le operazioni dei gruppi di estremisti islamici contro le navi container

“Alla luce dei recenti attacchi ai civili da parte degli houthi, e ora della pirateria di una nave in acque internazionali, abbiamo iniziato una revisione delle potenziali designazioni terroristiche e valuteremo altre opzioni insieme ai nostri alleati e partner”, ha detto ieri ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano, John Kirby. Il video di propaganda pubblicato dal gruppo yemenita è inequivocabile: un commando di miliziani in tuta mimetica fa atterrare un elicottero sul ponte di una gigantesca nave cargo gridando contro Israele, minaccia l’equipaggio e sequestra l’intero cargo. E’ successo domenica scorsa, e da tre giorni si cerca di negoziare il rilascio della nave Galaxy Leader, che nel frattempo è arrivata al porto di Hodeidah in Yemen. Proveniente dalla Turchia e diretto in India, il cargo è gestito dalla compagnia di navigazione giapponese Nyk, aveva un comandante bulgaro e un equipaggio proveniente da almeno altri cinque paesi, nessuno dei quali israeliano. Ma il portavoce degli houthi, Yahya Sare’e, ha confermato che la nave è stata sequestrata perché “di proprietà israeliana”, in quanto la proprietà dell’operatore sarebbe legata all’uomo d’affari israeliano Abraham “Rami” Ungar.