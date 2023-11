È possibile aiutare Israele e Ucraina insieme? I calcoli e le differenze degli alleati

Un paese grande e uno piccolo, un impegno maggiore e uno minore, le risorse e le tensioni politiche per sostenere le due battaglie per la democrazia

Da dove sorge il nodo del finanziamento da parte delle democrazie occidentali dell’Ucraina e di Israele? Dal finanziamento della guerra contro le diverse forme di autocrazia, che è una battaglia democratica, e dalla forbice che i belligeranti non riescono a chiudere con le risorse proprie fra le maggiori spese militari e le minori entrate fiscali che in guerra non possono che contrarsi. Questi i tratti in comune, poi si hanno le differenze che sono molto marcate.