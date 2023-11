Perché lo sviluppo della Striscia di Gaza è fermo nonostante gli scambi con Israele 

Gaza come la Cisgiordania entra nel 1967 nella sfera di influenza di Israele come “territorio occupato” a seguito della guerra dei “sei giorni”. Con il trascorrere del tempo Gaza, prima governata e poi da qualche anno diventata autonoma, si integra con l’economia israeliana. Il punto della vicenda economica di Gaza è capire come si è integrata e quali sono gli effetti dell’integrazione. Dagli anni Ottanta in poi circa la metà (sic) della forza lavoro di Gaza ha trovato lavoro in Israele. Israele ha sempre avuto una reddito pro capite di gran lunga maggiore – circa quattro volte – sia di quello degli abitanti di Gaza sia della Cisgiordania. Per quanto molto meno pagati degli israeliani, il reddito guadagnato dai palestinesi attraversando la frontiera è stato di molto maggiore di quello che avrebbero guadagnato non spostandosi. Sempre che avessero trovato un lavoro a Gaza, data la sua abissale disoccupazione.

