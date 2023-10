Nessun cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Israele colpisce 300 obiettivi di Hamas

Foto Ap, via LaPresse

L'offensiva delle Forze di difesa israeliane contro Hamas continua. Per l'America una tregua non è la "risposta giusta in questo momento". Hezbollah ha cercato di colpire il territorio israeliano con razzi e colpi di mortaio

A quattro giorni dall'ingresso delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza, i combattimenti continuano. L'Onu aveva chiesto un cessate il fuoco umanitario, ma il premier Benjamin Netanyahu ha ignorato la richiesta affermando che Israele continuerà nelle azioni militari contro Hamas. Per l'America una tregua "non è la risposta giusta in questo momento".

Razzi di Hezbollah verso Israele

Il gruppo terroristico Hezbollah ha provato a colpire il nord di Israele con razzi e colpi di mortaio. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che, in seguito agli attacchi, hanno colpito diverse infrastrutture militari e depositi di armi e munizioni di Hezbollah nel sud del Libano. Il numero esatto non è stato precisato.

Nessun cessate il fuoco

Israele ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza nonostante l’Onu avesse chiesto un cessate il fuoco umanitario. "I terroristi di Hamas sono i nazisti dei giorni moderni. L'unica soluzione che Hamas vuole è la soluzione finale, l'eliminazione degli ebrei", ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. "La brutalità dei selvaggi nazisti di Hamas non è l'unica similitudine con i nazisti" durante la seconda guerra mondiale, "Hamas vuole sterminare gli ebrei come i nazisti", ha aggiunto.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ignorato le richieste delle Nazioni unite, affermando che Israele continuerà nelle azioni militari contro Hamas. Gli Stati Uniti hanno supportato la scelta dello stato d'Israele. Il portavoce della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha infatti affermato che un cessate il fuoco non è la "risposta giusta in questo momento", ma ha chiesto "pause" nei combattimenti in modo che gli aiuti possano essere consegnati a Gaza.

Le Forze di difesa israeliane nel loro aggiornamento sull'offensiva a Gaza hanno reso noto che circa 300 obiettivi sono stati colpiti nell'ultimo giorno sia grazie agli attacchi aerei che a quelli di terra e che "numerosi terroristi di Hamas sono stati uccisi".