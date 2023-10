"Hamas va trattato come il nazismo”, spiega un funzionario del governo israeliano

Il Parlamento europeo ieri ha chiesto una “pausa umanitaria” delle operazioni di Israele a Gaza, segnale che a meno di due settimane dal massacro commesso da Hamas il 7 ottobre, il sostegno internazionale allo stato ebraico si sta sfaldando. Ma Israele andrà “fino in fondo”, dice al Foglio un alto funzionario israeliano. “L’obiettivo principale è eliminare Hamas”, conferma l’ambasciatore di Israele presso l’Unione europea, Haim Regev. Il 7 ottobre 2023 è stato “il giorno più nero nella storia ebraica dall’Olocausto”, dice l’ambasciatore: l’attacco di Hamas non fa parte di un “conflitto politico. Sono venuti solo per uccidere ebrei” in “un’operazione di assassinio di massa. Dobbiamo fare in modo che non accada più”. Sradicare Hamas sarà “una missione molto complicata”, riconosce il funzionario: “Nel 1945 l’unico modo per eliminare i nazisti fu andare fino a Berlino”.

