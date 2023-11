Così Israele ha creato un'economia tanto dinamica. I costi della mobilitazione

Il punto della vicenda economica di Israele è provare a capire prima come abbia potuto crescere così tanto, per poi provare a capire quali sono le forze che possono prevalere in futuro. L’immigrazione ebraica in Palestina è diversa dalla maggior parte delle altre migrazioni. In primo luogo, la maggior parte degli immigrati veniva dalla classe media e quindi aveva un’istruzione e dei mezzi finanziari che, per quanto modesti, erano al di sopra di quelli degli immigrati degli altri episodi moderni. Come mai questa differenza? La maggior parte degli immigrati cambia paese per le difficoltà economiche, mentre gli israeliti sono fuggiti soprattutto per ragioni di sopravvivenza, dai pogrom prima e dalla Shoah poi.

