Si vota in Argentina: è sfida tra Milei e Massa. L'ultimo comizio e l'appoggio dei politici

Su 28 sondaggi che sono stati fatti dopo il primo turno, 19 danno vincente il primo. Ma già in passato non erano stati precisi. L'euforia del leader de La Libertad avanza nell'ultimo discorso di campagna elettorale

“Córdoba ci darà la vittoria”. “Prendiamo coraggio, prendiamoci il rischio e andiamo per la gloria”, “I voti ci sono e li sconfiggeremo questa domenica”. E, sul finale del suo ultimo comizio prima del voto in Argentina, un Javier Milei chiaramente euforico ha ripetuto per tre volte: “Viva la libertad carajo!” – “Viva la libertà cazzo” è la traduzione più fedele – e infine di nuovo “vamos por la gloria”, davanti ad almeno 15.000 persone che a loro volta scandivano “Massa, basura, vos sos la dictadura”, “Massa, immondizia, sei tu la dittatura”, riferito al candidato Sergio Massa. Ha raggiunto perfino toni da Don Camillo: “Nel buio dell’urna, ci saranno due schede. Una con le stesse facce di 30 anni fa e l’altra con la libertà. La paura paralizza, non fatevi vincere dalla paura”. Rispetto al comizio dimesso di Sergio Massa tra gli alunni di una scuola pubblica di Buenos Aires, il comizio del leader di La Libertad Avanza è stato percepito dalla stampa come un fine campagna col botto nella seconda città dell’Argentina. Una evidente ripresa di fiducia, dopo una settimana non particolarmente felice.