Chi è Javier Milei, “el loco” alla conquista dell'Argentina che dice di parlare con Dio ed è contro Papa Bergoglio

Nato il 22 ottobre 1970 a Buenos Aires, in quel quartiere Palermo dove passò l’infanzia Jorge Luis Borges, Javier Gerardo Milei racconta che aveva 11 anni quando il 2 aprile 1982 lui e il padre stavano seguendo in tv le notizie sul conflitto delle Falkland. “Mi venne in mente di dire che era una pazzia, che ci avrebbero rotto il culo. Il mio vecchio ebbe un attacco di rabbia e cominciò a darmi pugni e calci. Mi prese a calci per tutta la cucina”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE