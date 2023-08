L'Argentina e la democrazia in deficit

Il successo di Milei è il sintomo di una crisi fiscale prima che democratica. Attualmente l’inflazione ha superato il cento per cento

Dopo le primarie che hanno visto Javier Milei a sorpresa davanti alle storiche coalizioni di destra e sinistra, gli osservatori internazionali sono scioccati dall’eventualità sempre più probabile che questo eccentrico economista con le basette alla Wolverine possa diventare il prossimo presidente dell’Argentina. Milei è un estremista, un radicale libertario, che vuole chiudere la metà dei ministeri, tagliare la spesa pubblica, fare la guerra alla “casta” politica, privatizzare quasi tutto, rompere con i partner “comunisti” come la Cina (e quindi con i Brics con cui Buenos Aires è in trattativa per entrare) e, soprattutto, dollarizzare l’economia chiudendo la banca centrale. Insomma un populista, un urlatore estremista nella scia, anche tricologica, di Donald Trump e Jair Bolsonaro.