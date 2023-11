Israele dichiara di avere due obiettivi: eliminare Hamas e liberare gli ostaggi. Il successo sta nella sicurezza

Il 24 marzo del 2016, il soldato israeliano Elor Azaria aveva ucciso un terrorista palestinese ormai disarmato. L’attentatore aveva cercato di accoltellare un militare a Hebron, in Cisgiordania, era stato ferito e immobilizzato e Azaria gli sparò un colpo in testa. Venne stabilito che il soldato non aveva ucciso perché si sentiva minacciato o spaventato, ma soltanto con l’intento di uccidere. Azaria fu condannato e l’esercito disse che il suo gesto era contrario alla cultura delle Forze armate di Israele. Oggi il nome Elor Azaria sta tornando spesso perché mentre si combatte a Gaza, ci si continua a interrogare sul senso della parola vittoria: cosa vorrà dire vincere? Vorrà dire eliminare ogni capo di Hamas? Scovare ogni tunnel? Liberare tutti gli ostaggi? Mentre i soldati israeliani sono intorno all’ospedale di al Shifa, dove ritengono si nasconda la maggior parte dell’infrastruttura di Hamas, l’esercito ha annunciato l’inizio di una nuova fase rivolta a sud, mentre finora si era concentrato nella parte settentrionale della Striscia. Il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi ha detto che l’obiettivo della guerra è eliminare Hamas e liberare tutti gli ostaggi e fino a quel momento le operazioni andranno avanti. Il nome di Elor Azaria è tornato come un ammonimento, per ricordare che non ci si può far tentare da una logica punitiva: il soldato era già riuscito a disarmare e bloccare l’attentatore, ucciderlo non faceva parte dei suoi compiti. All’interno del governo israeliano c’è un secondo governo, un gabinetto di guerra che sta prendendo tutte le decisioni più importanti. Oltre al primo ministro Benjamin Netanyahu e al ministro della Difesa Yoav Gallant, ne fanno parte il leader del partito Unità nazionale, Benny Gantz, che secondo i sondaggi è il leader più apprezzato in Israele in questo momento, e l’ex generale Gadi Eisenkot. Eisenkot ha guidato molte guerre, ne ha preso parte e perso amici in combattimento e di recente è intervenuto per dire ai soldati di non seguire l’“etica delle bande”, che vuol dire di non fare come Elor Azaria.

