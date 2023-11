L'israeliana Elizabeth Tsurkov rapita in Iraq compare in un video e attacca Netanyahu

Lontana da Gaza, nascosta da qualche parte fra l’Iraq e l’Iran, c’è un altro ostaggio israeliano catturato dalle milizie filo iraniane. E’ Elizabeth Tsurkov, catturata a Baghdad nove mesi fa e ricomparsa lunedì in una sorta di “confessione” trasmessa da una tv irachena. La tempistica del video e le parole pronunciate dalla ricercatrice dell’Università di Princeton, in Iraq per motivi di studio, potrebbero dimostrare che l’Iran voglia usarla come ulteriore strumento di pressione affinché Israele fermi la sua offensiva a Gaza. Nel videomessaggio, della durata di circa quattro minuti, Tsurkov è seduta sul divano, indossa una camicia nera e ha i capelli sciolti. Parla in lingua ebraica, con sottotitoli in arabo, quasi esclusivamente della guerra a Gaza. Sono questi i due elementi che lasciano intendere che il video è stato registrato dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso e che il suo principale destinatario è proprio Israele. Tsurkov si rivolge direttamente ai famigliari degli ostaggi catturati da Hamas, a cui chiede di “sforzarsi costantemente per fermare la guerra a Gaza, per il bene dei vostri figli e delle vostre figlie. Se volete che tornino a casa vivi, la guerra deve finire”.

