Contro Israele un'alleanza di regimi forti e pensiero debole. Il nuovo asse del caos

Dopo il massacro del 7 ottobre – che Kostantin Kisin ha definito “il giorno in cui le illusioni sono morte” – si è creata una strana alleanza. Praticamente tutti i poli della Ummah islamica sono all’assalto dello stato ebraico che ancora conta i 1.400 morti e i feriti: il Qatar, ricchissimo giano bifronte, con le sue basi militari americane e Ismail Haniyeh appollaiato negli hotel di Doha da cui chiede ai palestinesi di Gaza un grande pegno di sangue di “donne, vecchi, bambini”; l’Iran, stratega del jihad ai confini nord e sud d’Israele, ancora saldo al potere dopo impressionanti sollevazioni e repressioni interne; la Turchia, il secondo esercito della Nato, che tratta sottobanco e intanto sostiene Hamas in quanto “liberatori”, riedizione della Flotilla del 2010 che Erdogan finanziò per “liberare Gaza”; i saggi teologici di al Azhar, che chiamano la Ummah a unirsi ad Hamas; il Pakistan e gli altri poli musulmani, con le loro adunate oceaniche.

