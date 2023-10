L'Italia fra Israele e mondo arabo. La politica “dei due forni” ha resistito per 50 anni. Ora è finita

La metafora si deve a Giulio Andreotti, Aldo Moro la perfeziona, ma il vero maestro panettiere, colui che ha impastato l’acqua del Mediterraneo e il grano della Russia per cuocerli sulle sabbie del Sahara si chiama Enrico Mattei. Quando Andreotti disse che “per acquistare il pane preferisco due forni”, intendeva quello di destra e quello di sinistra. A partire dai primi anni 70 Moro ha esteso il precetto alla politica estera: Roma e Tripoli, Bruxelles e Istanbul, Washington e Mosca. Intanto Mattei aveva anticipato tutti. Dopo i giri di valzer dell’Italia liberale, dopo la quarta sponda e il sogno del piccolo impero, un’altra prova di astuzia velleitaria segna le classi dirigenti italiane. La tattica dei due forni (o dei due binari come preferisce il linguaggio diplomatico) è durata oltre mezzo secolo pur tra tanti zigzag, adesso il governo Meloni deve tirar giù le saracinesche: con l’invasione russa dell’Ucraina Mosca è finita su un binario morto, con l’attacco di Hamas a Israele si chiude anche il negozio mediorientale. Non sarà facile. Il pendolo tra Il Cairo e Tel Aviv, la paura di una “nuova Lepanto” evocata da Guido Crosetto, “il ponte” tra cristianesimo, ebraismo, islam del quale ha parlato Antonio Tajani, ricordano vecchie sirene. I rischi per la sicurezza si sono già visti in Belgio, l’attentatore era un lupo, speriamo solitario. Ha ucciso due tifosi della Svezia, là dove si brucia il Corano, tuttavia i suoi bersagli erano tutti gli infedeli. Anche in Italia esistono cellule dormienti (una è stata scovata a Milano pochi giorni fa). Gli italiani dovranno deporre il mandolino del capitano Corelli. Il pane cotto in due forni ha un acido sapore di lievito andato a male.

