La pace giusta è il diritto di difendersi. Mattarella sì, Bergoglio nì

Che cosa intendono esattamente i pacifisti, oggi, con la parola pace? Annalena Baerbock è una delle creature politiche più affascinanti che vi siano in circolazione in Europa. È una donna, è di sinistra, è un’ambientalista, è una pacifista, è un’europeista, è un’amante dei diritti umani e negli ultimi giorni è riuscita a ricordare, parlando di medio oriente, una verità non sempre scontata a sinistra: essere a favore della pace, dinanzi a quello che è successo in Israele, significa molto semplicemente dire due parole: “Mai più”. Qualche giorno fa, il 24 ottobre, Baerbock ha partecipato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in quell’occasione, parlando della situazione in medio oriente, ha usato parole importanti. Parole nette. Parole che sarebbe stato bello ascoltare per esempio ieri durante le manifestazioni pacifiste che vi sono state in Italia. Pace e disarmo, già. “Vi parlo – ha detto Baerbock – come ministro degli Esteri di un paese che ha la responsabilità storica del peggior crimine che si possa immaginare, il crimine commesso dalla Germania nazista: la Shoah – l’omicidio sistematico di sei milioni di ebrei, con l’obiettivo di sradicare la vita ebraica dall’Europa. Mai più. Per me, come tedesco, ciò significa che non avremo pace sapendo che i nipoti dei sopravvissuti all’Olocausto sono ora tenuti in ostaggio dai terroristi a Gaza. Per la Germania, la sicurezza di Israele non è negoziabile. Come ogni altro stato al mondo, Israele ha il diritto di difendersi dal terrorismo nel quadro del diritto internazionale”.

