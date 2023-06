No, l'ambiguità sull'Ucraina non paga. Appunti per Schlein e Conte

Nel loro piccolo, anzi nel loro piccolissimo, le elezioni in Molise, vinte dal centrodestra, hanno dimostrato che il tentativo portato avanti in questi mesi dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle di ampliare il proprio bacino elettorale scommettendo sulla catastrofe imminente del paese, sulla deriva fascista del governo e sull’emergenza democratica dell’Italia non sta portando i frutti sperati. Non ha portato i frutti sperati aver descritto Meloni come un’estremista assetata di potere disposta a tutto pur di occupare tutte le poltrone (ieri Meloni ha scelto come commissario all’emergenza alluvione in Emilia-Romagna lo stesso generale scelto da Draghi per guidare la campagna di vaccinazione nel 2021, Francesco Paolo Figliuolo, e come successore di Ignazio Visco in Bankitalia lo stesso tecnico che avrebbe nominato Draghi se fosse rimasto in carica qualche mese in più, Fabio Panetta). E non ha portato i frutti sperati neppure aver fatto leva in questi mesi sull’ambiguità delle posizioni relative al sostegno all’Ucraina.

