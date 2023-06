Mes, Trump, Cina, Ucraina. “La politica estera tra Pd e M5s è un problema”, dice Provenzano

"Speriamo che sia davvero un campo largo, e non solo un Campobasso", sorride Guerini. Sul Salva stati l'ultima insensatezza diplomatica grillina. Non c'è solo l'Ucraina, ma anche la Via della Seta e le elezioni americane. Quartapelle: "Conte vuole ricongiungersi a Salvini"

Sarà la coincidenza elettorale, a suggerire il calembour, o forse l’eccesso di entusiasmo per un caffè d’inizio estate e una chiacchiera da bar. Sta di fatto che Lorenzo Guerini il dubbio lo condivide così, coi suoi parlamentari più vicini. “Speriamo che sia davvero un campo largo, e non solo un Campobasso”, sorride l’ex ministro della Difesa. Ma nel farlo invita ad alzare lo sguardo: va bene, certo, la competizione in Molise ha la sua importanza, tanto più che ormai, anche nei voti locali, le occasioni in cui il centrosinistra riesce a presentarsi più o meno compatto vengono puntualmente salutate come l’inizio di qualcosa che poi abortisce presto, “modelli” che non evolvono, “laboratori” senza invenzioni. Ma oltre ai confini ristretti del Molise, dove Pd e M5s sostengono, insieme ad Azione ma non Italia viva, il grillino Roberto Gravina, sindaco del capoluogo che sogna il grande salto, c’è un mondo intero. Ed è su quello, e non pare poca roba, che invece la bussola del Nazareno pare incompatibile con quella del contismo.