Quanto è complicato il calcolo di Macron in una Francia mobilitata

Il viaggio di Emmanuel Macron in medio oriente ha testimoniato la vicinanza della Francia a Israele e la volontà del presidente francese di contribuire ai negoziati per la liberazione degli ostaggi e per la pacificazione della zona. Da questo punto di vista si può dire che Macron tenta di riprendere il filo di una politica estera francese che, fino a Jacques Chirac, era stata attenta a mantenere canali aperti con tutte le componenti della regione – le presidenze successive avevano di fatto accantonato la questione palestinese. La proposta di Macron di mobilitare un coalizione internazionale come quella creata per contrastare lo Stato islamico per combattere Hamas è un’iniziativa interessante: l’operazione di terra di Tsahal a Gaza si annuncia estremamente difficile e controversa, ma un’azione internazionale contro Hamas, con un coinvolgimento metodico dei servizi e del controterrorismo, potrebbe avere risultati concreti ben migliori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE