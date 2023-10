Cerasa a Tagadà: "Difendere la pace oggi significa difendere Israele"

Il direttore del Foglio a Tagadà su La7 si esprime sul significato che ha la parola "pace" per la situazione di Israele e per l'Ucraina. "Se per pace si intende il disarmo di chi viene aggredito, non è un bene", dice Cerasa. "Negli ultimi mesi abbiamo visto purtroppo un pacifismo ipocrita che chiede a coloro che sono stati aggrediti di alzare bandiera bianca e non difendersi. Se questa è una pace, è una pace sbagliata". E il motivo è dato dal fatto che "questo sentimento vive facendo leva sul senso di colpa dell'Occidente e della sua responsabilità di aver provocato gli altri". "Oggi dal mio punto di vista difendere la pace significa difendere Israele — continua il direttore — c'è solo una bandiera che andrebbe esposta: quella di Israele".

