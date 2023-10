Nel partito di Biden si riaccendono le liti su Israele, ma Ocasio-Cortez è la più cauta

La Squad, il gruppo di deputati liberal più radicali del Congresso americano, ha fatto innervosire tutto il Partito democratico – e non è nemmeno unita al suo interno, come lo è di solito. La difesa di Israele e la condanna dell’aggressione terroristica di Hamas sta creando divisioni in molte parti dell’occidente, in Francia sta facendo saltare la coalizione di sinistra che guida l’opposizione, e l’America non è immune, anche se ha caratteristiche tutte sue. La prima è che la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha commentato le frasi e i gesti della Squad vicina alla causa palestinese dicendo: “Pensiamo che stiano sbagliando, pensiamo che siano ripugnanti e pensiamo che siano disdicevoli”. E ancora: “Non ci sono due parti qui”, non esiste equiparazione e non esiste equidistanza.

