Cosa ne è stato della Squad, Ocasio-Cortez, i Bernie boy?

Socialismo. Termine che negli Stati Uniti fino a pochi anni fa non si poteva nemmeno pronunciare se ci si aspettava di avere una carica pubblica. Una parolaccia. Un sintomo inequivocabile di vicinanza ai valori dell’Urss. Maccartismo, red scare, liste di proscrizione. Poi un senatore indipendente, un newyorkese ebreo che aveva creato il suo feudo nel progressista Vermont, è riuscito a liberare la S-word dalla mentalità da guerra fredda. Bernie Sanders è riuscito a dirsi socialista, a dire che era arrivato il momento di farla pagare ai padroni, ai megamiliardari, e che c’era lo spazio per un discorso sulla lotta di classe a Washington. Ha sfidato Hillary Clinton nelle primarie del 2016 vincendo molti stati, cosa inaspettata per la vecchia guardia dem. Stati importanti come il New Hampshire e il Michigan. Poteva essere il presidente degli hipster ecologisti, di chi, come Susan Sarandon, diceva che tanto Hillary e Trump in fondo erano uguali. Meglio votare Sanders, ma se Sanders non arrivava alla sfida finale, meglio non votare. Secondo i numeri un suo elettore su dieci ha finito per votare Trump. Meglio un voto destabilizzante che un voto all’establishment. Al turno successivo, nel 2020, ci ha riprovato. Anche lì ha iniziato benissimo, vincendo New Hampshire, Nevada e California. Tutti gli altri candidati hanno finito per appoggiare Biden e contrastarlo.

