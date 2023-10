“In Israele peggio dell'11 settembre”. Intervista a Yossi Klein Halevi

Il Galilee Medical Center di Nahariya, nel nord di Israele, ieri ha portato i pazienti sotto terra per la prima volta dalla guerra del Libano nel 2006. Intanto l’emittente pubblica israeliana Kan lanciava un canale con i nomi degli israeliani uccisi nell’assalto a sud di Hamas. Farà scorrere i nomi dei 1.200 morti, come fanno le trasmissioni per Yom HaShoah. Ieri Benjamin Netanyahu ha detto a Joe Biden che Israele ha subìto “la peggiore delle tragedie dall’Olocausto. Hanno preso dozzine di bambini, li hanno legati, bruciati e uccisi. Come a Babyn Yar, li hanno falciati, assicurandosi che uccidessero tutti”. Il riferimento è al luogo fuori Kyiv di una delle più grandi fucilazioni di massa di ebrei nell’Europa occupata dai tedeschi. A Yossi Klein Halevi, intellettuale israelo-americano che vive a Gerusalemme, il paragone con la Shoah non piace. “Lo stato ebraico non doveva riportarci indietro a quei tempi” dice Klein Halevi al Foglio. “Siamo ancora forti, molto forti, e vinceremo. L’unica questione è il prezzo da pagare, ma vinceremo”.

