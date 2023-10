I terroristi devono essere sconfitti, dice Zelensky che ribadisce la solidarietà a Israele

Bruxelles. Volodymyr Zelensky si è presentato alla riunione dei ministri della Difesa della Nato con tre richieste: “Difesa aerea. Missili di lunga gittata. Artiglieria”. Sono le tre “priorità” per affrontare i prossimi mesi, nel momento in cui la controffensiva per liberare i territori occupati dalla Russia avanza lentamente e il presidente russo, Vladimir Putin, vuole usare nuovamente l’inverno come arma di guerra. Ma Zelensky ha ammesso di avere dubbi sul continuo sostegno degli alleati occidentali. Il presidente ucraino chiede “nessuna pausa” ma, tra la nuova guerra in medio oriente e le elezioni americane, “nessuno lo sa”.

