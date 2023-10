La gran marcia dell'Italia contro i nuovi fascismi

Un conto è la chiacchiera, un altro è la realtà. Un conto è la schermaglia, un altro è la scelta. Un conto sono i distinguo che possono emergere durante una discussione in Parlamento, come è successo ieri pomeriggio alla Camera sulle mozioni su Israele. Un altro conto sono le posizioni che emergono con forza quando invece si alza lo sguardo, come abbiamo provato a fare ieri sera a Roma nella formidabile serata per Israele organizzata dal Foglio all’Arco di Tito, a Roma. E quando si osserva ciò che succede nel nostro paese sui grandi temi, mettendo cioè in relazione ciò che capita da noi e ciò che capita nel resto d’Europa, si avrà una impressione netta e sorprendente: in Italia vi è un eccezionalismo non scontato, reale, di cui essere orgogliosi. E in Italia, oggi, nonostante le chiacchiere, vi è un antifascismo moderno, e trasversale, che ha pochi eguali in Europa.

