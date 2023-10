L'appello di Fiamma Nirenstein: "Israele siete anche voi. State difendendo voi stessi"

"Condividete la priorità della democrazia. Restate al nostro fianco affrontando il dolore di essere in guerra", dice l'autrice italo-israeliana che racconta l'orrore che si sta consumando in medio oriente: "Hamas ha dimostrato di essere quello che è, una banda di tagliatori di teste"

L'autrice italo-israeliana, Fiamma Nirenstein, lancia un appello all'Occidente raccontando l'orrore che si sta consumando in Israele in questi giorni per mano di Hamas: "Il numero dei morti cresce fino a toccare il migliaio: donne, bambini, i deportati caricati su macchine e motociclette spariti a Gaza; madri, figli, mariti e mogli chiedono notizie disperatamente di persone che forse non rivedranno mai più. I nomi dei soldati periti in una battaglia disperata contro terroristi assetati di sangue vengono aggiornati alla radio minuto per minuto in questo quarto giorno di guerra."

"Israele siamo noi, Israele siete voi", ribadisce oggi Nirestein ricordando il titolo del suo libro del 2007 e i valori condivisi della "democrazia, della cultura del rispetto, dell'ascolto e della prevenzione di ogni possibile aggressione nei confronti di chi è diverso da voi, di chi non la pensa come voi, di chi vuole vivere in un mondo fatto di reciproca attenzione e simpatia. Priorità che purtroppo stanno venendo invertite in varie parti del mondo".

"Le immagini di ciò che noi abbiamo subito somigliano alle immagini delle deportazioni degli ebrei durante la Shoah, somigliano alle immagini di Bucha dopo l'aggressione e l'uccisione dei civili ucraini." E aggiunge: "Israele è il luogo della sperimentazione di una battaglia contro la civilità a cui noi apparteniamo. Quando dite Israele siamo noi pensate sia il popolo ebraico che merita finalmente di vivere in questa terra. Noi siamo qui per consentire al popolo ebraico di vivere in questa terra e non soltanto di combattere come ci tocca per difendere le nostre vite sin dal 1948. Voi state difendendo voi stessi."

Poi l'accusa nei confronti dell'Iran: "Ha preparato l'aggressione di Hamas e della Jihad islamica contro di noi, prepara le sue armi insieme agli Hezbollah e avvalendosi del supporto russo e anche credo cinese per preparare una guerra di aggressione complessiva". E conclude "Hamas ha dimostrato di essere quello che è, una banda di tagliatori di teste uguale all'Isis, contro cui il mondo intero ha dichiarato guerra. Ha dimostrato di essere come Al Qaida contro cui giustamente l'America si è schierata dopo le torri gemelle. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Hamas non deve più esistere ai confini di Israele e ai confini della nostra civiltà. Questa è la sfida più grande, quella di restare insieme a noi affrontando il dolore di essere in guerra, quello che noi stiamo affrontando in questo quarto giorno."