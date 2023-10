Così è svanito il sogno di abbassare le armi. Intervista a Fiamma Nirenstein

“Non dimenticate le immagini di questi giorni, i ragazzi uccisi”, dice la studiosa dell'antisemitismo e del mondo mediorientale da Gerusalemme, dove sta vivendo la guerra in prima persona

La giornalista Fiamma Nirenstein, studiosa dell’antisemitismo e del mondo mediorientale (Jewish lives matter, uscito nel 2021 per Giuntina, è il suo ultimo libro) sta vivendo in prima persona, a Gerusalemme, la nuova esplosione della guerra mossa da Hamas contro Israele. Ancora una volta lo stato ebraico è sotto attacco, ma stavolta, spiega Nirenstein al Foglio, “insieme con ciò che ritorna sempre uguale c’è qualcosa di nuovo. Di uguale c’è che abbiamo un nemico che ci vuole morti almeno dagli anni Trenta, cioè ben prima del 1948, anno di fondazione di Israele. La ricerca dell’annientamento di Israele ha avuto tante facce diverse, ma la più eloquente, fino a oggi, è stata la seconda Intifada, scoppiata subito dopo l’incontro che avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione di pace. La speranza che accolse gli accordi di Camp David si spense nell’ecatombe di duemila ebrei ammazzati sugli autobus e nei ristoranti. Da quel momento in poi, ogni volta che sembrava disegnarsi una possibile soluzione di quello che chiamiamo impropriamente conflitto israelo-palestinese, l’esito è stato identico”.