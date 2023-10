Il Belgio mette sotto osservazione la logistica di Alibaba. Lezioni da imparare

I servizi segreti del Belgio monitorano da almeno tre anni le attività del colosso cinese Alibaba nel suo centro di distribuzione all’aeroporto cargo di Liegi. L’ha svelato ieri il Financial Times: secondo alcune fonti, il Servizio di sicurezza belga ha informazioni sufficienti per ritenere che l’unico centro europeo gestito da Cainiao, cioè una delle sussidiarie logistiche di Alibaba, serva anche per raccogliere informazioni economiche sensibili dei consumatori e, in base alla legge cinese, l’azienda potrebbe essere costretta a condividere questa enorme quantità di dati con Pechino.

