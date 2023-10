Sunak prova a fare il candidato del cambiamento, ma senza passione incendiaria

Per un premier paracadutato a Downing Street come una sorta di amministratore fallimentare dopo il disastro di Liz Truss, non basta un discorso molto classico e senza grandi idee come quello pronunciato durante la conferenza del partito dei conservatori. La strada per la rielezione è molto difficile

Puoi pure suggerire di essere il vero erede di Maggie Thatcher, ma se l’annuncio più radicale che spari è un innalzamento dell’età minima per comprare sigarette c’è qualcosa che non va. Inoltre, confermare su un palcoscenico fondamentale come la prima conferenza dei Tory da premier la notizia che da giorni sta dominando i giornali e i dibattiti, ossia che la tratta Londra-Manchester non sarà percorribile in poco più di un’ora come promesso da anni, è di certo un passo di dubbia portata politica, ma soprattutto dimostra una goffaggine comunicativa difficile da perdonare. Il rilancio del Nord del paese è una promessa che i conservatori hanno fatto dai tempi di David Cameron (che ha subito affidato a un comunicato il suo scontento) e il simbolismo di un annuncio fatto in una ex stazione vittoriana trasformata in centro congressi è difficile da eludere.