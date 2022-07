La gara supernostalgica dei Tory per dirsi “l'erede della Thatcher”

Quella tra Rishi Sunak e Liz Truss per la successione a Boris Johnson si è gia trasformata in una sfida a cercare di essere il più simile possibile alla Lady di ferro

Rishi Sunak o Liz Truss? Comunque andranno a finire le primarie dei Tory, la vera vincitrice sarà Margaret Thatcher. I due candidati in corsa per la successione di Boris Johnson fanno a gara per raccogliere l’eredità della Lady di ferro: tentano di riciclare le sue ricette economiche, imitano le sue pose e si proclamano suoi discepoli. L’ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak è tornato sull’argomento giovedì in un editoriale sul Telegraph: “I miei valori sono thatcheriani. Credo nel lavoro duro, nella famiglia e nell’integrità. Sono un thatcheriano, mi candido da thatcheriano e governerò da thatcheriano”.